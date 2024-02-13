Политолог о войне КГБ против ДФР: Это стресс-тест для системы 13.02.2024, 9:05

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Лукашисты начали собирать «папочки» друг на друга.

Политолог Анатолий Котов в комментарии «Филину» рассказал о том, почему бизнесмены были согласны платить дань сотрудникам Департамента финансовых расследований Госконтроля.

— «Наша Ніва» со ссылкой на источники написала, что КГБ арестовал два десятка офицеров из центрального аппарата и управления ДФР по Минску и Минской области. Сообщается, что бизнесмены откупались от контролеров, которые при проверках арестовывали счета компаний. Как вы считаете, почему эта схема вообще могла существовать, почему бизнесмены не жаловались в другие органы власти?

— Схема существует, потому что она и есть суть режима. С бизнеса давно «стригут» деньги все кому не лень. От бесконечного количества контролеров — до местных властей.

Это без учета официальных налогов. Чиновники и контролеры считают, что «позволяют» работать на своей территории. А если позволяют, то нужно платить дань крыше, точнее – крышам.

Отсюда понятно поведение тех бизнесменов, кто платит. Лучше все оставить, как есть, чем меряться крышами. Ведь изначально источник этих взаимоотношений один — режим. И силовики, особенно на местах, между собой общаются.

Мало, кто хочет рискнуть и попасть в еще более худшую ситуацию, ополчив на себя еще большее количество желающих собрать дань. Так можно бизнес угробить окончательно.

Исключение составляют случаи, когда имеется уверенность, что есть крыша понадежнее или имеет место ситуация межведомственного конфликта.

— Недавно Лукашенко назначил новым директором ДФР выходца из КГБ Андрея Самбука. Прежний же глава ведомства Игорь Маршалов отправился послом в Зимбабве. Почему силовик не понес ответственности, если его подчиненные действительно занимались коррупцией?

— Судя по всему, Маршалов уехал в Зимбабве до того, как начали раскручивать это дело (силовик был назначен послом в ноябре 2023 года — Ф.). Вряд ли бы ему дали уехать спокойно, если бы это уже стало достоянием общественности.

Ситуация с массовыми арестами — стресс-тест для системы. Нужно определиться, до какого уровня «резать». Какой-то единообразной практики нет. Министра спорта могли снять за коррупцию в подведомственном предприятии с формулировкой «не досмотрел» (в 2018-м министра Шамко уволили за то, что директор Дворца спорта Пранович брал взятки — Ф.). Здесь же хуже — прямые подчиненные.

Но слишком сильно рубить с плеча нельзя — это же одна из частей опричников. Поэтому, скорее всего, часть даже отпустят, чтобы обосновать отсутствие жестких мер.

— Обычно представителей силовых ведомств на коррупции ловит КГБ. А кто следит за самим КГБ? Стоит ли считать, что там более «честные» сотрудники, чем в других силовых структурах?

— Режим устроен так, что все следят за всеми в той или иной степени. Да, у КГБ более привилегированное положение, но для контроля своих есть отдельное подразделение. Есть еще ОАЦ, который может конкурировать за влияние.

Другие силовики в рамках компетенции тоже могут собирать «папочки», которые ждут своего часа и становятся оружием в борьбе за влияние или материальные блага.