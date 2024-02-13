Состояние путиниста Петросяна ухудшилось: озвучен новый диагноз 1 13.02.2024, 9:11

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Медики настаивают на операции.

Еще 11 февраля российский юморист-путинист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве из-за серьезного перелома, хотя изначально сам артист был уверен, что речь идет об обычном вывихе, передает dialog.ua.

Предположительно, артист находится в Боткинской больнице не под своей фамилией, информируют российские паблики.

Медики только после тщательного исследования пришли к выводу, что ситуация очень серьезная, требующая хирургического вмешательства. Петросян упал в выходные, когда совершал прогулку по улице Лесной. Свидетели ЧП вызвали бригаду скорой помощи.

Медики заявили, что у 78-летнего комика серьезный перелом предплечья. Главная рекомендация — титановые пластины для поддержки руки. Если операция и произойдет, то ближе к выходным, так как артист принимал до этого препараты, запрещающие хирургическое вмешательство.

Сам же юморист в комментарии СМИ заявил, что у него «стандартное медицинское обследование».

Жена Петросяна Татьяна Брухунова находится в Пекине и не комментирует состояние мужа. В последний раз Петросяна госпитализировали в больницу 1 мая 2023 года. Ему стало плохо дома. Медики позже заявили, что причиной госпитализации стала установка зубного импланта.