Рыдания Симоньян 1 Александр Невзоров

13.02.2024, 9:17

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Пропагандистка зашла с козырей.

Симоньян призналась, что слушая интервью Путина, она расплакалась.

Казалось, что трудно перещеголять Ксюшу Собчак в ее подхалимаже.

Но…сияющей звездой холуйства она побыла лишь пару дней.

Ксюшины заверения о том, что «речь Путина пред Карлсоном Запад будет учить наизусть» - поблекли.

Они смыты слезами Симоньян.

Та догадалась пойти с козырей и сообщила, что и она и ее постоянный Кеосаян - «плакали, слушая хозяина».

Это сильно. Это нокаут ксюшам, бузовым и биланам.

Впрочем, синхронные семейные рыдания боброедов могут иметь и очень простое объяснение.

В путинской России стоит опасаться доноса не только от управдома, но и от мужа. И от жены.

Стоит в нужном кабинете обронить:

«Слушая Путина я плакал(а) от счастья, а вот она (он) нет». И все. Молниеносно доложат куда надо.

Вообще, слезы умиления вождем, в РФ очень скоро станут нормой жизни.

Александр Невзоров, «Телеграм»