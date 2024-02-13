Рыдания Симоньян

Рыдания Симоньян1
- Александр Невзоров
- 13.02.2024, 9:17
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Пропагандистка зашла с козырей.
Симоньян призналась, что слушая интервью Путина, она расплакалась.
Казалось, что трудно перещеголять Ксюшу Собчак в ее подхалимаже.
Но…сияющей звездой холуйства она побыла лишь пару дней.
Ксюшины заверения о том, что «речь Путина пред Карлсоном Запад будет учить наизусть» - поблекли.
Они смыты слезами Симоньян.
Та догадалась пойти с козырей и сообщила, что и она и ее постоянный Кеосаян - «плакали, слушая хозяина».
Это сильно. Это нокаут ксюшам, бузовым и биланам.
Впрочем, синхронные семейные рыдания боброедов могут иметь и очень простое объяснение.
В путинской России стоит опасаться доноса не только от управдома, но и от мужа. И от жены.
Стоит в нужном кабинете обронить:
«Слушая Путина я плакал(а) от счастья, а вот она (он) нет». И все. Молниеносно доложат куда надо.
Вообще, слезы умиления вождем, в РФ очень скоро станут нормой жизни.
Александр Невзоров, «Телеграм»