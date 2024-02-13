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ВСУ эпично уничтожили вражеские танки возле «Царской охоты» под Авдеевкой

  • 13.02.2024, 11:28
  • 1,918
ВСУ эпично уничтожили вражеские танки возле «Царской охоты» под Авдеевкой

Видеофакт.

Украинские воины на Авдеевском направлении продолжают уничтожать вражескую бронетехнику. В частности, «демилитаризуют» вражеские танки операторы FPV-дронов из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр.

Уничтожение бронетехники россиян они показали в Telegram-канале подразделения. Один из танков оккупантов завершил свое существование особенно зрелищно.

Технику захватчиков украинские воины отправили в ад вместе с оккупантами.

«Лучшее, на что может надеяться вражеский танкист – это быстрая смерть от детонации боекомплекта. Наши воины охотно оказывают такую услугу», – прокомментировали события на видео в РУБпАК 110 ОМБр.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение вражеских танков с помощью FPV-дронов. События, как отмечают в OSINT-исследователи, происходят в районе Авдеевки – вблизи гостиничного комплекса «Царское охота».

Один из танков украинские воины уничтожают в кювете, куда тот съехал.

Другой настигли во время движения. В этом случае произошла мощная детонация боекомплекта, так что взрыв был действительно эпичным.

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