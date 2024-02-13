Умер экс-директор МАЗа 3 13.02.2024, 11:30

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Александру Боровскому было 72 года.

Ушел из жизни Александр Боровский, который руководил Минским автомобильным заводом с 2009 по 2012 год, сообщила пресс-служба предприятия.

Александру Боровскому было 72 года. В его эпоху был создан холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», а ОАО «МАЗ» зарегистрировано его управляющей компанией.

В это время на заводе начался выпуск нового семейства кабин, появились высокотехнологичные новинки автобусной, специальной и прицепной техники, был создан эксклюзивный капотник МАЗ-6440 РА.

Под руководством Александра Боровского МАЗ «сделал большой шаг в развитии, количество выпускаемой им продукции увеличилось с 18 223 единиц в год до 31 683, а прибыль завода увеличилась в восемь раз», отметили в пресс-службе предприятия.

В 2013 году Боровский возглавил наблюдательный совет белорусско-российского холдинга БелРосАвто, создаваемого на базе МАЗа и КАМАЗа.