закрыть
13 февраля 2024, вторник, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер экс-директор МАЗа

3
  • 13.02.2024, 11:30
  • 2,192
Умер экс-директор МАЗа

Александру Боровскому было 72 года.

Ушел из жизни Александр Боровский, который руководил Минским автомобильным заводом с 2009 по 2012 год, сообщила пресс-служба предприятия.

Александру Боровскому было 72 года. В его эпоху был создан холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», а ОАО «МАЗ» зарегистрировано его управляющей компанией.

В это время на заводе начался выпуск нового семейства кабин, появились высокотехнологичные новинки автобусной, специальной и прицепной техники, был создан эксклюзивный капотник МАЗ-6440 РА.

Под руководством Александра Боровского МАЗ «сделал большой шаг в развитии, количество выпускаемой им продукции увеличилось с 18 223 единиц в год до 31 683, а прибыль завода увеличилась в восемь раз», отметили в пресс-службе предприятия.

В 2013 году Боровский возглавил наблюдательный совет белорусско-российского холдинга БелРосАвто, создаваемого на базе МАЗа и КАМАЗа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров