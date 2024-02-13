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В Польше раскрыта преступная группа, помогавшая иностранцам с легализацией

  • 13.02.2024, 11:37
  • 1,218
В Польше раскрыта преступная группа, помогавшая иностранцам с легализацией

Ее услугами пользовались и белорусы.

Польская полиция в сотрудничестве с Пограничной охраной ликвидировала преступную группу, которая оказывала иностранцам услуги по легализации в стране. Ее участники за вознаграждение в 2-8 тыс. злотых предоставляли гражданам зарубежных стран  документы о работе и проживании, на основании которых они получали виды на жительство, вводя в заблуждение воеводу.

По версии полиции, услугами группы пользовались граждане Индии, Непала, Бангладеш, Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Ганы, Марокко и Узбекистана. Отмечается, что группа действовала в 2017-2018 годах.

Всего в Варшаве и пригородах были задержаны восемь человек, в том числе 49-летний мужчина, подозреваемый в руководстве группой. Были изъяты оргтехника, компьютеры и телефоны, документы, 128 тыс. злотых, наложен арест на автомобиль.

Суд принял решение об аресте шестерых подозреваемых.

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