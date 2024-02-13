В Польше раскрыта преступная группа, помогавшая иностранцам с легализацией
- 13.02.2024, 11:37
- 1,218
Ее услугами пользовались и белорусы.
Польская полиция в сотрудничестве с Пограничной охраной ликвидировала преступную группу, которая оказывала иностранцам услуги по легализации в стране. Ее участники за вознаграждение в 2-8 тыс. злотых предоставляли гражданам зарубежных стран документы о работе и проживании, на основании которых они получали виды на жительство, вводя в заблуждение воеводу.
По версии полиции, услугами группы пользовались граждане Индии, Непала, Бангладеш, Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Ганы, Марокко и Узбекистана. Отмечается, что группа действовала в 2017-2018 годах.
Всего в Варшаве и пригородах были задержаны восемь человек, в том числе 49-летний мужчина, подозреваемый в руководстве группой. Были изъяты оргтехника, компьютеры и телефоны, документы, 128 тыс. злотых, наложен арест на автомобиль.
Суд принял решение об аресте шестерых подозреваемых.