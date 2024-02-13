Нападение России на НАТО: эксперт раскрыл несколько сценариев 13.02.2024, 11:41

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Первый из них — «крымский».

Россия может напасть на страны НАТО, если ей хватит ресурсов на еще один военный конфликт, кроме войны против Украины. А это возможно в случае так называемого «крымского сценария». В то же время это нападение может развиваться еще по нескольким сценариям, кроме «крымского».

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко все зависит от того, какой тип войны рассматривать. Если говорить о полномасштабной агрессии, по примеру войны с Украиной, то вряд ли нападение возможно. Но конфликт по «крымскому сценарию» - вполне.

«Если мы возьмем войну с применением авиации, дальнобойных ракет, кибератак, провоцированием беспорядков внутри стран НАТО, с «зелеными человечками», которые могут высадиться в условной Латвии, Литве или Эстонии, то это возможно. Вся российская военная машина готовится к тому, чтобы вести войну против НАТО», – сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

«Крымский сценарий»

По словам аналитика, можно рассмотреть несколько сценариев конфликта между НАТО и Россией. Первый – уже упомянутый ранее «крымский сценарий».

«Например, через месяц или два в Латвии, где есть русскоязычная община, начинаются какие-то беспорядки, во время которых залетают вертолеты из Беларуси, из которых высаживаются «зеленые человечки» и начинают поддерживать беспорядки. В это время НАТО будет пытаться решить, это напала Россия, или какие-то террористы», – пояснил он.

Попытка высадки на Готланд

Еще один сценарий, по мнению Мусиенко, – попытка российской высадки на Готланд (самый большой шведский остров в Балтийском море), использовав Балтийск в качестве базы для этого. Либо же российские корабли могут заблокировать выход Дании к Балтийскому морю, чтобы проверить, как будет действовать НАТО – будет обстреливать российские корабли или попытается заставить их вернуться в Балтийск.

Агрессия в отношении Польши

Вполне возможна и российская агрессия в отношении Польши, считает эксперт. Такая агрессия всегда рассматривается по двум направлениям – Беларусь и Калининград. «Ну и соответственно этот Сувальский коридор. Это наиболее угрожающее направление», – объяснил он.