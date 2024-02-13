Под Минском продается современный дом с камином и баней 13.02.2024, 11:48

Полностью готовый и не потребует вложений.

Хотите свой дом, но нет времени и опыта его строить и благоустраивать? Обратите внимание на этот современный коттедж в поселке Марьяливо под Минском. Этот большой двухэтажный дом не требует никаких финансовых вложений и полностью готов к проживанию. Realt показал его детально.

Располагается коттедж в деревне Марьяливо — это популярное Логойское направление. Отсюда до МКАД — менее 10 километров.

Сам дом был построен в 2017-м году. Все строительные и отделочные работы в доме выполнялись по проектным чертежам, в строгом соответствии с технологическими процессами. Дом возведен из блоков, крыша покрыта металлочерепицей английского производителя и утеплена.

Общая площадь двухэтажного коттеджа составляет 369 квадратных метров.

На первом этаже дома расположилась кухня и просторная гостиная с камином. Также тут есть спальня и большой санузел с душевой кабиной.

На втором этаже можно найти сразу 5 спален, санузел и комнату под спортзал.

Отопление в доме — на газу, все удобства — в наличии.

Дом стоит на цокольном этаже, в котором разместился отапливаемый гараж с ямой на две машины. Попасть в гараж можно как из дома, так и с дворовой территории.

Также возле дома есть полностью оборудованная баня − парилка на дровах, душ, санузел, застекленная терраса, барбекю, русская печь. На втором этаже − две гостевые комнаты.

Территория участка огорожена капитальным забором с раздвижными воротами на пульте. Площадь участка насчитывает 10 соток. Тут много различных насаждений − многолетние цветы, плодово-ягодные деревья.

Марьяливо окружают многочисленные леса с грибами и ягодами, неподалеку − водохранилище Вяча с благоустроенным пляжем, Дубровское водохранилище. Сам дом расположен в тупиковой зоне на возвышенности.

До спортивного комплекса «Раубичи» (теннисные корты, лыжероллерные трассы, крытый каток, горки для катания на санках и тюбингах, прокат квадроциклов, кафе, рестораны) отсюда — несколько километров. Чуть дальше расположены горнолыжные комплексы «Силичи» и «Логойск».

Стоимость 370-метрового дома — 399 тысяч долларов.