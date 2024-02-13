Кремлевскую пропагандистку с тремором срочно госпитализировали 13.02.2024, 11:49

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Дана Борисова

Есть угроза для жизни.

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в РФ, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, оказать в больнице с состоянием, которое угрожает ее жизни, сообщает glavred.info.

Как пишут российские СМИ, Борисову нашла ее 16-летняя дочь дома, без сознания. Медики, которые привели Дану в чувство, диагностировали тошноту, головокружение, давление и тахикардию.

«В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов», - сообщили специалисты.

Пропагандисты отмечают, что у Борисовой также прогрессирующий тремор рук. Теперь она без помощи не может даже взять стакан воды. Также они сообщают, что Борисова увлеклась одним препаратом для диабетиков, который помогает похудеть.

«Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нем худеют — у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности», - сообщила Борисова.