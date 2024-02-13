Лукашисты устроили облаву на «Газпром трансгаз Беларусь» 13.02.2024, 11:54

Среди задержанных оказались инженер и ведущий инженер предприятия.

Как минимум трех работников «Газпром трансгаз Беларусь» задержали силовики. И «покаянные» видео опубликовал 13 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Среди задержанных оказались инженер и ведущий инженер предприятия. Силовики заставили их под запись сказать, что они «поддерживали протестные настроения», хранили «протестную символику», делали репосты из «экстремистских» телеграм-каналов.

— В 2020 году участвовала в несанкционированных митингах, за что была задержана, — вынудили сказать на видео одну из работниц предприятия.