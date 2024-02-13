закрыть
13 февраля 2024, вторник, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты устроили облаву на «Газпром трансгаз Беларусь»

  • 13.02.2024, 11:54
Лукашисты устроили облаву на «Газпром трансгаз Беларусь»

Среди задержанных оказались инженер и ведущий инженер предприятия.

Как минимум трех работников «Газпром трансгаз Беларусь» задержали силовики. И «покаянные» видео опубликовал 13 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Среди задержанных оказались инженер и ведущий инженер предприятия. Силовики заставили их под запись сказать, что они «поддерживали протестные настроения», хранили «протестную символику», делали репосты из «экстремистских» телеграм-каналов.

— В 2020 году участвовала в несанкционированных митингах, за что была задержана, — вынудили сказать на видео одну из работниц предприятия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров