Вам нужен высокий IQ, чтобы найти странного короля в этой головоломке 5 13.02.2024, 12:05

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Справиться надо за 5 секунд.

У вас коэффициент интеллекта (IQ) гениального человека, если эта загадка для взрослых и детей вам «по зубам».

На рисунке много рядов с фигурами шахматного короля, и есть один нюанс - среди этого большого количества фигур одна очень странная. Этого странного короля необходимо разыскать за 5 секунд. Вы с этой задачей за такое время точно справитесь, если имеете высокий IQ, пишет УНИАН.

Вам точно не нужно «залипать» на каждой отдельной фигуре - если выберете такую тактику, то проиграете. Подумайте, как стоит поступить, чтобы уложиться в отведенное количество времени. Обращайте внимание на мелочи. В этой задаче именно они играют ключевую роль.

Когда соберетесь с мыслями, продумаете тактику - беритесь за дело. Только не забудьте на каком-нибудь гаджете засечь время, чтобы все было честно. А еще лучше - попросите кого-нибудь следить за тем, сколько же секунд вам понадобится, чтобы разыскать короля «с изюминкой».

Не бойтесь сделать несколько «подходов» к этой головоломке - никто не говорит о том, что триумфа нужно достичь с первой попытки, а в случае провала второй раз за работу и браться не стоит. Будьте уверены и расслаблены, но упорно идите к своей цели.