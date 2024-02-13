Путина заставили плясать лезгинку 4 Альфред Кох

13.02.2024, 12:09

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Альфред Кох

Как Кису Воробьянинова.

Сегодня я еще хочу написать третью (надеюсь, что последнюю) часть моих впечатлений от интервью Путина Такеру Карлсону.

Итак, я продолжу. Вот еще на какую мысль натолкнуло меня это интервью. Почему Путин так упорно, не боясь выглядеть смешным, словно маньяк продолжал своей «бессмысленный и беспощадный» экскурс в историю? Причем рассказывая все предельно путанно, перепрыгивая из одного века в другой и обратно, гоня какой-то полный трэш, и тряся копиями никому не нужных бумаг?

Я подумал: а кто его целевая аудитория? Кому адресован этот его нелепый, гротескный спич? Да, да, все умники уже оттоптались на нем, разоблачили, показали его полное невежество (а заодно - и свою ученость и образованность, как без этого?), не забыли и деменцию, и прыгающую ножку, и короткие штанишки…

И все же: не надо считать его дурнее нас. Зачем-то он это делал? Зачем-то ему показалось очень уместным поднимать весь этот тысячелетний хлам и впихивать его в головы своих слушателей! И почему именно сейчас? Два года дядя не давал никаких интервью западным журналистам, а тут раз - и аж два часа, да еще такого странного потока сознания… Конечно, соблазнительно предположить, что он просто спятил. Кстати, так все и сделали. А что если нет?

А что такого особенного происходит сейчас во всей этой конструкции, по названием «война в Украине»? А происходит то, что решается самый главный вопрос: даст Америка деньги Украине на продолжение войны или не даст. Если даст, то положение Путина радикально изменится, причем в худшую для него сторону. Если не даст, то все, «game over» и он победил. Во всяком случае, он так думает. Будем откровенны: у него есть основания для такого вывода.

Где сейчас принимается это решение? В Конгрессе США. Кто именно решает? Группа из десятка республиканцев в Палате представителей. Достаточно их голоса добавить к практически уже гарантированным голосам демократов и закон о помощи Украине будет принят. Разумно предположить, что именно они и являются теми людьми, перед которыми Путин, как заправский Киса Воробьянинов, и плясал два часа свою огненную лезгинку. И тогда пазл сложился! Тогда понятно почему именно Такер Карлсон - главный рупор консервативных республиканцев.

Теперь посмотрим на это интервью глазами упомянутых выше десяти конгрессменов-республиканцев. Они сейчас серьезно думают, как им голосовать и их раздирают противоречия. С одной стороны, они вроде как и понимают, что Украина - жертва агрессии и все такое, а с другой у них партийная дисциплина, и вообще курс на изоляционизм. И опять же своих проблем выше крыши, одна миграционная история чего стоит. А на всех денег не напасешься. Плюс какие-то все время разговоры про то, что в Украине бешеная коррупция и все разворовывают… Может и неправда, но люди-то говорят… А дыма без огня не бывает… Как-то все это очень сложно, надо подумать и т.д.

Вот как было бы хорошо, если бы они там как-нибудь сами договорились. И проблема бы сама собой рассосалась. А то у меня уже голова набекрень: одни говорят одно, другие - другое, одни умоляют, другие угрожают, а у меня самого выборы на носу и мне тоже надо, чтобы Трамп как минимум не высказался против меня. А еще лучше - если бы поддержал. Все таки провинциальные реднеки его любят, а мне их голоса позарез нужны… А Трамп пока против выделения этой помощи…

И вот в таком состоянии конгрессмен узнает, что Карлсон поехал в Москву и там, прямо в Кремле, взял интервью у этого парня верхом на медведе, у бравого Путина. Вот что мне нужно! Вот где я найду ответ на вопрос как мне голосовать!

И депутатик садиться смотреть это двухчасовое кинцо. И что же он видит? Ба… Оказывается этой проблеме уже тысяча лет. Она началась не вчера, и даже не десять лет назад! Какие-то князья, гетманы (что за хрень?), императрицы, поляки… Чингисхан! Ленин какой-то…Причем тут поляки? Ленин вообще не поляк. Я где-то читал, что он еврей. Или это был Троцкий? Я их все время путаю… Я знаю поляков! Они у нас в Чикаго живут. Еще какие-то диковинные литовцы… А Троцкого в Мексике убили, оттуда к нам все время нелегальные мигранты лезут…

Сначала бедный народный избранник пытался следить за нитью повествования, потом бросил, не осилил: слишком сложный вопрос. Никак не разобраться. Да и шутка ли сказать: тысячу лет они друг другу там морды чистят. А я тут за полчаса должен все это освоить? Дудки! Вон Путин во всем этом шарит как Архимед. И то - путается.

Короче. Все это историческое д…мо я пропускаю. Я понял только, что это запутанный вопрос, почище израильско-палестинского.

Там, на Ближнем Востоке, всей этой бодяге, дай Бог, максимум лет сто. А тут - тысяча! А тут как быть? Кто на кого первый напал? Кто на ком стоял? Тут играть, тут не играть, тут рыбу заворачивали. Богдан Хмельницкий еще какой-то! Они что, издеваются?

Всей истории США меньше трехсот лет. А тут тысяча! Я такими цифрами даже не знаю как оперировать. Шведы еще какие-то. Рюрик… С ума сойти можно. Стой! Что!!? Вот те на! Нет такого народа! Я больше не могу. Давайте уже к чему-то прибиваться. Где вывод-то? Чего, например, конкретно хочешь ты, Путин? Давай уже не тяни!

А вот же, наконец, то, что я искал: он хочет переговоров! Он прямо сказал, несколько раз, давайте договариваться. Я не ослышался! Так прямо и сказал: мы обязательно договоримся. Путин уверен, что есть достойный выход из той ситуации. Нужно только сесть за стол переговоров.

Переговоры это завсегда хорошо. Постой, а кто против-то? Что? Зеленский против? Его надо заставить сесть за стол переговоров? А он что, не хочет? А почему? А вот Путин напал… А вот 2022 год, а потом еще Майдан (ой, что это?) в 2014, а до этого вы (то есть мы?) нас не приняли в НАТО в 2008, а потом Будапештский меморандум 1997… Все, я сейчас сойду с ума. Теперь эти мне будут весь этот тысячелетний кейс рассказывать, кто у них там князь, а кто Чингизхан…

Все-все-все. Остановитесь. Достаточно. Я все понял. Путин очень толково мне все объяснил. Там идет свара уже тысячу лет. Путин предлагает сесть и обо всем договориться. А Зеленский хочет продолжать воевать. Но у него нет денег, поэтому их должны дать мы. Чтобы война продолжалась. А Путин предлагает ее остановить. Теперь мне все ясно. Надо голосовать против. Точка. Такер - красавчег. Люблю. Чмоки. Я побежал. Господи, наконец-то мне хоть кто-то все объяснил.

Понимаете, дорогие мои читатели, как все это хитро было устроено? И почему так по дебильному, долго и занудно? Все очень точно просчитано. И по хронометражу и по способу подачи материала и т.д. Надеюсь, что теперь вы не так скептически-снисходительно будете оценивать это интервью?

Но тут сегодня во всю эту историю вмешался Трамп и всю малину Путину изгадил. Он вдруг сказал: а давайте дадим денег Украине и Израилю. Просто возьмем и дадим. Прямо сейчас. Но только в долг, а не просто так. Смогут - отдадут. Не смогут - не отдадут. Отдадут когда смогут. Короче, пока они наши союзники - они нам ничего не должны. Как только перекинутся на вражескую сторону - то сразу мы с них все и получим обратно. Если они нас предадут - то останутся без штанов. Вот такое предложение сегодня поступило от Трампа…

Здесь, кстати, я увидел одну из причин, почему американцы там опасаются передавать Украине самое современное оружие… Думаю, вы тоже обратили на это внимание. Но не будем в эту тему углубляться. Это Арестович любит порассуждать об ошибке Украины при выборе крыши и о стратегическом видении Путина. А я не стану этого делать. А, впрочем, может мне и показалось, и Трамп совсем другое имел в виду…

Но Трамп дал республиканцам в Конгрессе правильный сигнал. Теперь, я думаю, дело с законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню пойдет веселее.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»