Детские куртки от белорусских производителей признали опасными 13.02.2024, 12:14

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Что с ними не так?

Госстандарт признал опасными и запретил продавать куртки от двух белорусских производителей, пишет bar24.by.

Опасными признали детские куртки двух видов. Это куртка для мальчиков от минского ОДО «Дисвея». А также утепленная куртка для девочек от ОАО «Жлобинская швейная фабрика».

Всю указанную одежду забраковали по одному показателю – «воздухопроницаемость». Специалисты Госстандарта пришли к выводу, что в этих детских вещах показатель «воздухопроницаемость» в разы меньше, чем допускают стандарты.

Производителям выдали предписание на устранение нарушений. Кроме того, с 16 февраля куртки официально нельзя продавать в Беларуси.

Несколькими днями ранее Госстандарт забраковал набор на выписку от брестского производителя «Варяг-плюс». Комплект не соответствует требованиям безопасности по показателю «гигроскопичность». То есть ткань, из которой его пошили, впитывает и отдает влагу хуже, чем допускают стандарты. Кроме того, есть вопросы и к маркировке товара. В частности, на этикетке написано, что подкладка комбинезона и одеяла-конверта выполнена из хлопка. По факту же это на 100% полиэстер.

Примечательно, что ранее белорусская продукция в «черном списке» Госстандарта замечена не была. В основном в реестр опасной продукции включали импортные товары.

С начала 2024 года в реестр опасной продукции Госстандарта включили 95 товаров. В 2023 году в нем было 1114 наименований.