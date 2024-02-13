В Гомельском районе охотникам поручили отстрел бездомных собак 13.02.2024, 13:43

По закону это должно происходить лишь в исключительных случаях.

Бездомных собак в Гомельском районе будут отстреливать охотники. Такое решение приняли власти района, замечает «Флагшток».

«По договоренности с Белорусским обществом охотников и рыболовов потенциально опасные животные отстреливаются. Об этом предварительно информируются местные жители, чтобы их домашние питомцы случайно не пострадали», — говорится в районной газете.

Журналист «Флагштока», назвавшись местным жителем, позвонил в Зябровский сельисполком с просьбой назвать правовые основания для отстрела животных. Председатель Евгений Никитин сослался на решение Гомельского райисполкома: «Если нарушается какая-то безопасность граждан, то это разрешено... Есть решение райисполкома. Как у нас было в Цагельне — человека собаки насмерть загрызли... Это было 4 года или 5 назад».

В Национальном реестре правовых актов соответствующее решение Гомельского райисполкома или совета депутатов журналистам найти не удалось.

Комментируя ситуацию, специалист организации «Экодом» высказал мнение, что власти таким образом скрывают «нежелание возиться с приютами, усыплением и отсутствие нормальных приютов в регионах». По его словам, отстрел бездомных животных разрешается законодательством лишь в исключительных случаях.

«Но здесь не похоже на исключительный случай. Они просто решили в своем районе забить на правила. Но даже в исключительном случае этим не может заниматься кто-то посторонний, даже БООР», — говорит специалист «Экодома».

Отловом безнадзорных животных должны заниматься бригады, созданные при организациях, определенных местными исполнительными и распорядительными органами. В небольших населенных пунктах отловом могут заниматься бригады из других городов на договорной основе. Но даже агрессивных и подозреваемых в бешенстве животных не отстреливают, а временно усыпляют.

По мнению специалиста «Экодома», общество охотников превышает свои полномочия: «БООР снова много на себя берет: они сейчас и количество медведей контролируют, и собак».