«Беларуская выведка»: Тремор головы у Лукашенко усилился 13.02.2024, 13:54

Диктатор на поправку уже не пойдет.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что прямо во время поездки в Узбекистан тремор головы и левой руки у диктатора увеличился, скованность мышц спины не позволила полноценно функционировать.

Паркинсонизм Лукашенко набирает обороты, несмотря на приличную дозу препаратов. Пациент сталкивается с неконтролируемым состоянием.

Он и его окружение чувствуют, что в ближайшем будущем скрыть симптомы болезни будет невозможно. Именно по этой причине Лукашенко так часто стал публично разглагольствовать о будущем страны без него.

Забавно то, что основной препарат, на который сделана ставка - американский. Служба безопасности Лукашенко получила задание доставить из ЕС второй тип так же американского препарата, так как схема лечения требует поиска новых решений и корректировки медикаментов.

Динамика протекания болезни отрицательная. Если течение болезни не удастся радикально замедлить, то вскоре мы все увидим постоянный неконтролируемый тремор головы, левой руки, мышечную скованность и ограниченную двигательную активность.

Пациент на поправку уже никогда не пойдет, время работает против него.