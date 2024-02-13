Белорусские вузы ежегодно отчисляют около 8000 студентов 1 13.02.2024, 14:07

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Половина уходит по собственному желанию.

Белорусские вузы ежегодно отчисляют около 8000 студентов, половина из них уходит по собственному желанию. Об этом на совете ректоров доложил министр образования Андрей Иванец.

«Ежегодно около 8 тыс. студентов мы отчисляем из вузов, половину из них – за неуспеваемость (мы приветствуем жесткий спрос за качество образования), но половина – по собственному желанию. И это говорит о том, что с профориентацией мы существенным образом не дорабатываем. И это – нереализованный потенциал для экономики нашей страны», – сказал он, передает БелТА.

Иванец также рассказал, что сейчас половина выпускников 9-х классов идет в колледжи. Ранее таких было 30%.

«Фактически каждый второй выпускник девятого класса выбирает траекторию получения образования в колледже. Это не говорит о том, что им мы закрываем дорогу в высшее образование. Создаем соответствующие дополнительные траектории – только в прошлом году вузы приняли 10 тыс. выпускников колледжей», – пояснил министр.