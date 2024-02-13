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Кант виноват

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  • Виталий Гинзбург, kasparov.ru
  • 13.02.2024, 14:19
  • 4,416
Кант виноват

Берлиоз выпучил глаза.

Просвещенное российское сословие едва успело обсудить новый фильм Майкла Локшина «Мастер и Маргарита», как эта тема вновь стала актуальной. Но совершенно в другом контексте, ни к роману, ни к его экранизациям отношения не имеющем.

Все дело в том, что в Светловодске под Кенигсбергом собрался V съезд политологов. И на этом съезде губернатор Калининградской области А. Алиханов имел глупость произнести речь.

И в этой речи обвинил Иммануила Канта не только в либерализме, что пока еще официально не запрещено, но и в развязывании войны в Украине.

Правда, не уточнил, в каком качестве. То ли профессор реабилитировал нацизм, то ли дискредитировал российскую армию.

А с учетом того, что покойного профессора шесть лет назад тогдашний НШ Балтийского флота уже обвинил в измене Родине, то неровен час, что кому-то придет в голову идея «Взять бы этого Канта, да... года на три в Соловки!».

Но поскольку «...отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя», то вполне возможен запрет на изучение если не «Критики чистого разума», то уж «Критики практического разума» точно.

И что-то мне подсказывает, что никто особо не будет возражать против этого. Адмирал свое мнение по поводу книг Канта уже высказал, причем даже не с кафедры, а на плацу.

Оркософы уже готовы противопоставить пяти доказательствам восемьдесят русских кодов. А шестое доказательство Канта они и так опровергли, причем достаточно просто. Никакая свобода им не нужна. Причем ни в каком качестве. Ни в качестве доказательства Бытия Божьего, ни в качестве морального стержня. Они упиваются своим рабством и рады свободе славить полоумного вождя.

Другой вопрос в том, что за 300 политологов собралось послушать такой бред? Оказалось, что политологи все непростые. Многие из них в штатском. Особенно сопредседатель Российского общества политологов В.И. Якунин.

Разумеется, руководствуясь этикой Канта, сложно было бы наполнять «бассейн» РЖД бюджетными деньгами, оплачивать лекции М. Земана на греческом острове и продвигать «русский мир» в Европе.

Но жить без этики Канта в Европе этот кусок русского чекизма может, а его сын может даже запускать беспилотники в Норвегии. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Европе не поймут, что российский чекист, даже получивший хорошее образование, превосходно владеющий английским и французским языками, может опровергнуть самого Канта.

«Только посредством образования может человек стать человеком».

Русский человек может стать человеком, только преодолев в себе «русский мир».

— Браво! — вскричал иностранец, — браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» — подумал он.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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