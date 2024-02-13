Минчанам предлагают квартиры с квадратом по 700 долларов 13.02.2024, 14:23

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Но есть нюанс.

Информация для минских очередников, которые готовы переехать в пригород. Сейчас в Смолевичах предлагают квартиры в почти готовом панельном доме. Проектная декларация на 6 квартир в новостройке опубликована сегодня в газете «Минский курьер». Realt рассказал, сколько будет стоить метр для нуждающихся.

Застройщиком многоэтажки выступает УКС Мингорисполкома. Речь идет о доме № 18 в квартале № 2. Новостройка будет панельной, типовой серии М464-У1. Начали возводить здание в декабре 2022 года, а сдать должны во втором квартале этого года.

Всего в доме − 196 квартир, все жилье тут сдается с отделкой. Основная часть квартир уже распределена среди очередников.

В настоящий момент нуждающимся минчанам предлагается 6 квартир:

− 1 двухкомнатная площадью 59 квадратов с учетом балкона,

− 3 трехкомнатные площадью 78−82 квадрата с учетом балкона,

− 2 четырехкомнатные площадью 95 квадратов с учетом балкона.

Сколько стоят квартиры в Смолевичах. Сейчас стоимость квадрата тут считают по 2264 рубля (700 долларов). Таким образом, к примеру, двушка обойдется дольщику в сумму около 42 тысячи долларов, трешка — в 55 тысяч долларов, четырешка — в 66 тысяч долларов.

Заявления от граждан, желающих строиться в Смолевичах, будут принимать в администрациях районов Минска (по месту пребывания граждан на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) с 12 февраля по 12 марта. Выдача направлений на долевое строительство будет осуществляться путем формирования общегородского списка с учетом даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также их права на внеочередное получение государственной поддержки.