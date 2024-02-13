В Чехии хотят бессрочно запретить выдачу белорусам виз и ВНЖ 9 13.02.2024, 14:33

2,308

Но для некоторых будут послабления.

Чехия рассматривает возможность продления запрета на выдачу виз и видов на жительство (ВНЖ) россиянам и белорусам.

Пока этот запрет действует до 31 марта этого года. С соответствующим предложением выступил МИД страны, сообщает «Радио Свобода».

Запрет для россиян Чехия ввела сразу после начала российской военной агрессии против Украины, в июне 2022 года ее действие было продлено до марта 2023 года, а потом до марта этого года. Исключение было сделано для поездок с гуманитарными целями.

В прошлом году в марте запрет распространили и на белорусов, при этом не имеет значения, есть ли у них гражданство другой страны.

В некоторых случаях получение визы или ВНЖ все же возможно: например, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС, или родственником иностранца, имеющего чешский ВНЖ.

Для белорусов также сохраняется возможность получить визу для обучения, если она оплачивается стипендией со стороны Чехии, ЕС или международной организацией.

Еще одно исключение составляют те заявители, чье пребывание «отвечает интересам Чешской Республики», и это подтвердил МИД страны.