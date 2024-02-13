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Британская разведка: Возраст для службы в российской армии повысят до 70 лет

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  • 13.02.2024, 14:47
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Британская разведка: Возраст для службы в российской армии повысят до 70 лет

Для мобилизованных фактически вводят пожизненный контракт.

Россия предлагает законопроект о повышении возраста военнослужащих по контракту, в том числе призванных до июня 2023 года, до 65 лет и до 70 лет для офицеров. Фактически будут служить до смерти.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это существенно повысит нынешний возрастной предел (51 год) для неофицеров и, вероятно, продлит срок контракта.

По данным сайта World Data, довоенная продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла 64,2 года. Таким образом, данная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.

«Хотя эта мера, вероятно, уменьшит необходимость в дополнительной мобилизации, увеличение числа военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность России, особенно в активных атаках», - отмечают в Минобороны Британии.

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