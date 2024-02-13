На дне Балтийского моря нашли самую загадочную мегаструктуру Европы 13.02.2024, 14:57

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Ее назначение все еще неизвестно.

Под волнами у балтийского побережья Германии скрывается древняя загадка — стена каменного века, которая, возможно, является старейшей мегаструктурой, построенной человеком в Европе. Эта случайная находка, названная Blinkerwall, простирается почти на километр вдоль морского дна в Мекленбургской бухте. Особенно поражает не только ее возраст, который оценивается в более 10 000 лет, но и тайна, окружающая ее назначение, пишет The Guardian.

Ученые наткнулись на это подводное чудо во время рутинной операции с использованием гидролокатора на расстоянии около 10 километров от берега. Во время детального исследования они обнаружили около 1400 меньших камней, тщательно размещенных так, чтобы соединить почти 300 более крупных валунов, некоторые из которых, казалось, были слишком тяжелыми, чтобы ограниченные в технологиях группы древних людей могли их перемещать.

Считается, что Blinkerwall, который сейчас лежит под 21 метром воды, построили охотники-собиратели на земле, прилегающей к озеру или болоту. Назначение этого древнего сооружения трудно подтвердить, но исследователи подозревают, что оно могло служить охотничьей стратегией. Представьте себе: охотники-собиратели создают искусственное узкое место, используя вторую стену или берег озера для загона и контроля движения стад северных оленей.

Якоб Герсен из Института исследований Балтийского моря им. Лейбница объясняет: «Когда вы преследуете животных, они движутся вдоль этих сооружений, а не пытаются перепрыгнуть через них. Идея заключается в том, чтобы создать искусственное узкое место с помощью второй стены или берега озера».

Другая возможность заключается в том, что стена направляла животных к соседнему озеру, замедляя их и делая более легкой мишенью для людей-охотников, которые подстерегали их с копьями или луками и стрелами.

Уникальные характеристики Blinkerwall, такие как размер, форма длиной 971 метр и преднамеренное расположение камней, делают маловероятным, что структура образовалась в результате природных процессов, таких как цунами или движение ледников.

Угол стены, которая в основном не превышает 1 метр высотой, меняет направление, когда встречается с большими валунами, что свидетельствует о том, что группы меньших камней расположены намеренно, чтобы соединить их между собой. Считается, что в целом использованные камни весят более 142 тонн.

Если Blinkerwall действительно служила древней охотничьей тропой, то она существовала до стремительного поднятия уровня моря около 8500 лет назад. Это делает ее одним из древнейших известных примеров охотничьей архитектуры в мире, и потенциально дает право на звание старейшей рукотворной мегаструктуры в Европе.

Джейкоб Герсен и его команда стремятся вернуться на это место для дальнейших исследований. Их целью является реконструкция древнего ландшафта, поиск скрытых сокровищ, таких как кости животных и человеческие артефакты, чтобы пролить больше света на эту выдающуюся главу нашего далекого прошлого.