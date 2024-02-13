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Вероника Цепкало — покупателям ее конфискованной квартиры: Мы вернемся и потребуем от вас выплаты аренды!

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  • 13.02.2024, 15:03
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Вероника Цепкало — покупателям ее конфискованной квартиры: Мы вернемся и потребуем от вас выплаты аренды!

Она также обратилась в СК и прокуратуру.

Вероника Цепкало в своем фейсбуке прокомментировала выставление минской квартиры на Чернышевского на торги и говорит, что обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием установить, кто разгромил квартиру.

«Как мне стало известно, наша квартира в Минске, по улице Чернышевского 5, принадлежащая на праве собственности мне и моему мужу, была выставлена на продажу организацией БелЮрОбеспечение, которая специализируется на продаже незаконно арестованного имущества. В торгах указано, что это имущество принадлежит Цепкало Валерию Вильямовичу.

На самом деле квартира была куплена нами в совместном браке и не может считаться исключительно собственностью моего мужа.

Кроме нас, на квартиру также имеют имущественные права и двое наших несовершеннолетних детей. Имущество является единственным имуществом, которым мы владеем на праве собственности и которое является постоянным местом проживания наших несовершеннолетних детей.

Согласно статье 74 «Кодекса Республики Беларусь о браке и семье» дети не могут быть выселены «в никуда», иными словами, быть выгнанными на улицу.

Лишение несовершеннолетних детей единого места проживания не только грубо нарушает их права, установленные жилищным кодексом Республики Беларусь, в соответствии с которым невозможно выгнать на улицу мать с несовершеннолетними детьми из единственной квартиры, а также является нарушением прав матери и ребенка, охраняемым Конституцией и многочисленными законодательными актами Республики Беларусь.

Противозаконное решение белорусского суда лишает меня возможности выполнять родительские обязанности в полном объеме, а моих детей, граждан Республики Беларусь, право находиться в этой квартире, получать медицинскую помощь и образование.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19.11.1993 «О правах ребенка», важнейшей задачей государства является всесторонняя гарантированная защита государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих поколений.

Я обращаюсь в Следственный комитет и Прокуратуру Республики Беларусь с требованием провести расследование на предмет разгрома нашей квартиры, а также кражи личного имущества и имущества моих детей из нашей квартиры.

Я обращаюсь к людям, которые захотят приобрести нашу квартиру по заниженной цене с целью «сорвать халяву».

Вы должны отдавать себе отчет в том, что мы обязательно вернемся домой, вместе с детьми въедем в квартиру, построенную на законно заработанные средства и потребуем от вас уплаты арендных платежей за весь период пользования нашим имуществом!», — подытоживает Вероника Цепкало.

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