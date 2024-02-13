Эксперт: После интервью Путина Кремль пытается кое-что скрыть 1 13.02.2024, 15:07

6,312

Глава РФ допустил серьезную ошибку.

Американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Как и ожидалось, российский диктатор цинично врал, обвинял во всем Запад и украинскую власть и пытался убедить, что Россия якобы «была вынуждена напасть на Украину».

Путин во время интервью имел задачу показать себя якобы «миротворцем». Такое мнение «24 Каналу» высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что это ему не удалось, поэтому все увидели диктатора таким, каким он есть.

Какую ошибку допустил Путин

«Интервью Путина прокомментировал известный американский историк Тимоти Снайдер, который акцентировал на одном моменте, который сейчас пытается скрыть Кремль. Он сказал, что недостаточно людей осознают, что Путин играет на немецкой стороне во Второй мировой войне», – заметил политтехнолог.

В качестве подтверждения этого, стоит лишь вспомнить слова Путина о том, что у Гитлера якобы не было другого выхода, а поляки его заставили воевать – эту мысль так называемого президента сейчас всеми силами хотят скрыть.

Российский диктатор действительно сказал то, о чем думает, потому что это первое за много лет интервью, где все показали так, как он и сказал. Фактически единственным позитивом этого разговора было то, что Такер Карлсон выполнил свое обещание и опубликовал все, что наговорил глава Кремля, не вырезав никаких кусков разговора.

«Мы увидели Путина и его взгляды таким, какими они есть. Якобы на основе «письма» Богдана Хмельницкого надо начинать войну, якобы Гитлер был прав, потому что поляки не выполняли его требований и мешали. Теперь Путин ассоциирует себя с Гитлером, о чем и сказал американский ученый», – подчеркнул Михаил Шейтельман.

В интервью звучала дословная ассоциация. Он говорил, что Гитлер просил поляков о коридоре, чтобы объединить свою территорию с Восточной Пруссией, но поляки проявили бескомпромиссность. Из-за этого Гитлер якобы был вынужден начать войну.

Теперь Путин повторяет эти же нарративы по Украине, говорит, что просил о сухопутном коридоре в Крым. Украина проявила бескомпромиссность, поэтому он был вынужден начать войну.

«Путин сказал все, как есть, но теперь те, кто на него работают, должны убрать моменты, которые делают его очевидным фашистом, сторонником Гитлера – все это надо скрыть и показать Путина «миротворцем», – отметил политтехнолог.