Киркоров распахнул не ту дверь в «ДНР» 1 Александр Невзоров

13.02.2024, 15:36

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Александр Невзоров

На «огоньках» вместо Фили отлично споет Дугин.

«Голая вечеринка» продолжается. Но из «просто глупой» она становится по настоящему бесстыжей.

Ее участники обнажаются полностью.

Филипп Киркоров, спасая бизнес и имущество - ломанулся в «ДНР» и там настежь распахнул «не ту дверь».

Пришлось Филиппу любить родину платонически и просто петь песенки. Разумеется, вприкуску с глубочайшими размышлениями о родине.

Зачем и почему Филипп оказался в Горловке - понятно всем. И Кремлю и оркам.

Филипп угодил в «стоп-листы» и теперь, развлекая убийц-оккупантов в ДНР пытается выбраться из «стопников».

Простит ли его Кремль, примет ли обратно «блудного сына»? Вернет ли «площадки»? Позволит ли снова бегать с перьями в заду?

Если и простит, то очень ненадолго.

Даже лебезящий и заискивающий Киркоров не нужен скрепоносному режиму. А на «огоньках» вместо Фили отлично споет Дугин.

Александр Невзоров, «Телеграм»