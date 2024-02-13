Симоньян на дне

Симоньян на дне1
- Телеграм-канал «Можем объяснить»
- 13.02.2024, 16:03
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Пропагандистка стремительно теряет аудиторию в РФ.
После двух лет вещания на частотах «Эха Москвы» пропагандистское радио Sputnik находится в самом хвосте рейтингов, показывают данные исследовательской компании Mediascope.
Радио Sputnik в России слушают всего 1,9% граждан, следует из свежих данных Mediascope за вторую половину 2023 года. Для сравнения, во второй половине 2021 года рейтинг «Эха Москвы» составлял 5,1%. В Москве разрыв еще больше. Рейтинг пропагандистской станции Симоньян составляет 2,2%. «Эхо Москвы» же до закрытия в столице слушали 9,3% жителей. «Эхо» входило в тройку самых популярных FM-станций Москвы, уступая лишь «Авторадио» и «Европе плюс». А Sputnik сейчас занимает пятое место с конца.
Sputnik уступает абсолютно всем разговорным станциям — начиная от «Коммерсант FM» и заканчивая «Радио России». И слушают детище Симоньян все хуже: за два года вещания станция потеряла десятую часть аудитории.
Низкие рейтинги станции Симоньян могут быть связаны, помимо прочего, с отсутствием там ярких ведущих. После закрытия «Эха» практически всем его журналистам предлагали перейти на Sputnik. Экс-ведущий «Эха» Майкл Наки в интервью Дмитрию Гордону рассказывал, что на это предложение в итоге откликнулся всего один ведущий — Алексей Осин, всегда отличавшийся консервативными взглядами.
Из пропагандистов куда лучше дела у «Вести FM». Станция не входит в пятерку самых популярных в РФ, но ее слушает около 8,5% аудитории. Но за год и ее показатели снизились.
Телеграм-канал «Можем объяснить»