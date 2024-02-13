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Симоньян на дне

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  • Телеграм-канал «Можем объяснить»
  • 13.02.2024, 16:03
  • 8,564
Симоньян на дне

Пропагандистка стремительно теряет аудиторию в РФ.

После двух лет вещания на частотах «Эха Москвы» пропагандистское радио Sputnik находится в самом хвосте рейтингов, показывают данные исследовательской компании Mediascope.

Радио Sputnik в России слушают всего 1,9% граждан, следует из свежих данных Mediascope за вторую половину 2023 года. Для сравнения, во второй половине 2021 года рейтинг «Эха Москвы» составлял 5,1%. В Москве разрыв еще больше. Рейтинг пропагандистской станции Симоньян составляет 2,2%. «Эхо Москвы» же до закрытия в столице слушали 9,3% жителей. «Эхо» входило в тройку самых популярных FM-станций Москвы, уступая лишь «Авторадио» и «Европе плюс». А Sputnik сейчас занимает пятое место с конца.

Sputnik уступает абсолютно всем разговорным станциям — начиная от «Коммерсант FM» и заканчивая «Радио России». И слушают детище Симоньян все хуже: за два года вещания станция потеряла десятую часть аудитории.

Низкие рейтинги станции Симоньян могут быть связаны, помимо прочего, с отсутствием там ярких ведущих. После закрытия «Эха» практически всем его журналистам предлагали перейти на Sputnik. Экс-ведущий «Эха» Майкл Наки в интервью Дмитрию Гордону рассказывал, что на это предложение в итоге откликнулся всего один ведущий — Алексей Осин, всегда отличавшийся консервативными взглядами.

Из пропагандистов куда лучше дела у «Вести FM». Станция не входит в пятерку самых популярных в РФ, но ее слушает около 8,5% аудитории. Но за год и ее показатели снизились.

Телеграм-канал «Можем объяснить»

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