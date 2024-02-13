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В Лунинце на задержание 74-летнего активиста отправили сразу 15 силовиков

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  • 13.02.2024, 16:14
  • 7,150
В Лунинце на задержание 74-летнего активиста отправили сразу 15 силовиков

С оружием.

Вечером 12 февраля к дому бывшего члена ЦК БСДП Анатолия Прыщика подъехал черный микроавтобус, из которого выскочило около 15 силовиков с оружием.

Ночь Анатолий Прыщик провел в изоляторе. Ожидается, что суд состоится сегодня, 13 февраля. Предварительно известно, что социал-демократа обвиняют в изготовлении, распространении и сохранении экстремистских материалов ч. 2 ст. 19.11 КоАП), (пишет БСДП в своем телеграм-канале.

74-летний активист не раз был наблюдателем на выборах.

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