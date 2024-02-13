На Немиге минчане выстроились в километровую очередь 29 13.02.2024, 16:42

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Фотофакт.

Последние пару дней минчане наблюдают не свойственную для центра города картину: на Немиге с утра до вечера стоит огромная очередь, которая растянулась на целый квартал. В Свято-Духов кафедральный собор привезли одну из главных православных реликвий — пояс Пресвятой Богородицы, пишет onliner.by.

По преданию, Дева Мария соткала этот пояс из верблюжьей шерсти и накануне своей смерти отдала апостолу Фоме. Верующие считают, что реликвия обладает целебными свойствами. Еще во времена Константинополя этот пояс якобы помог вылечить жену императора Льва Мудрого от неизвестного тяжелого заболевания. В благодарность женщина расшила пояс золотой нитью.