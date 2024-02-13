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«Ник и Майк»: Лукашенко решил добить высшее образование

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  • 13.02.2024, 16:46
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«Ник и Майк»: Лукашенко решил добить высшее образование

Министру образования можно готовиться к отставке.

Лукашенко сегодня решил добить высшее образование, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Планомерно уничтожал его он и раньше, но сегодня решил именно добить.

С удивлением для себя он обнаружил, что качество образования низкое, а студенты разбегаются. Действительно, удивительно.

Надо создать комиссию, которая проведет комплексную проверку и внесет предложения по наказанию виновных (обязательно) и решению проблем (факультативно). Пример комиссии по вопросам медицины под руководством Абельской показал, что такие меры не способны улучшить ситуацию. Так называемому министру образования можно готовиться к отставке.

Можно создать хоть сто комиссий, но ни одна из них не сможет выдать главную рекомендацию: в высшем образовании нет свободы и автономии, а агроректоры хунты не способны дать радикально иное качество.

Ректоры назначаются, а не выбираются. Им в помощь заместитель по безопасности, чтобы искоренять вольнодумство и инакомыслие.

Студенты набираются, а не отбираются (умным быть необязательно). Даже если система дала сбой и в нее проник одаренный студент, то есть все шансы исправить ситуацию на дальнейших этапах крепостничества: распределение, отработка и выплата финансовых компенсаций за бесплатное образование, если вдруг решат систему рабства покинуть.

Лукашенко выкинул страну из системы международного обмена студентами и преподавателями, из Болонского процесса. Стоит ли удивляться плачевному результату? Мир уходит вперед, а хунта тянет страну назад в советское прошлое, которое было хорошим и даже замечательным, если не смотреть по сторонам или сравнивать успехи с жизнью в Северной Корее.

Комиссия может выявить нелояльность и плохо покрашенные стены. Главного она не заметит. А студенты продолжат бежать, хотя новые меры по «закрепощению» уже не за горами.

Хунта продолжает уничтожать страну, превращая ее в зону.

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