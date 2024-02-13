«Мне нужно год работать и не тратить с зарплаты вообще деньги, чтоб накопить» 13.02.2024, 17:34

Белоруска рассказала, как взяла кредит на лечение зубов, и тут понеслось.

Минчанка рассказала в TikTok, что имплантация зубов будет стоить ей порядка 20 000 рублей. Чтобы оплатить услуги, она вынужденно оформила кредит, пишет zerkalo.io.

Девушка вспомнила случай, когда жительница Барановичей жаловалась, что за лечение зуба заплатила 400 рублей. Автор видео отметила, что это недешево, однако ей лечение обойдется гораздо дороже. Так, за установку восьми имплантов и девяти зубных коронок ей озвучили сумму в 20 000 рублей. Дополнительные суммы уйдут на лечение оставшихся своих зубов, в том числе на замену старых пломб. В комментариях под видео автор объяснила, что обычные коронки поставить она не может, потому что зубы удалены и их просто не за что «зацепить».

— Мне 26 лет. Где мне взять такие деньги? — задается вопросом тиктокерша, но тут же сообщает свой способ решения проблемы. — Я нашла вариант — кредит. Мне повезло, что у меня хорошая работа, официальная прозрачная зарплата, хорошая кредитная история. Я и мой молодой человек платежеспособны. У нас есть квартира.

Автор ролика недоумевает, как бы она выкручивалась, если бы «работала на дядю Васю», официально имела зарплату 600 рублей, а в конверте получала 1500−2000 рублей.

— Как бы я взяла кредит? Никак. Рассрочки, которые предоставляют нам стоматологии по картам «Халва», «Черепаха», максимум на 2−4 месяца, они меня никак бы не спасли. Потому что, если бы я даже зарабатывала неофициально много, не смогла бы потянуть эту сумму.

Тиктокерша уверена, что есть люди, которые не могут оплатить услуги стоматологии. Они терпят отсутствие зубов, не могут жевать, нормально функционировать в обществе, улыбаться.

— Мой вариант решения плачевный, но он лучше, чем ничего. Но мои импланты, скорее всего, простоят всю жизнь, если я буду за ними ухаживать, ходить на обследование. Но цена вопроса очень велика, хотя, возможно, она оправдана. К сожалению, пока нет таких выгодных рассрочек от стоматологий, которые могли бы многих людей спасти в похожих ситуациях.

В описании под видео она рассказала, что в «Беларусбанке» есть кредит на медицинские услуги под 11,5% годовых. Его выделяют на 5 лет, деньгами по безналичному расчету можно воспользоваться в течение 6 месяцев. Однако девушка отметила, что этот кредит ей не подходит, стоматологическое лечение у нее может растянуться до года. Автор видео не сообщила, какой именно кредит в итоге она оформила и в каком банке.

Большинство комментаторов под видео были солидарны с автором. Люди писали: чтобы привести в порядок зубы, «надо продать почку», а некоторые приходили к печальному выводу — «дешевле человека похоронить». Было несколько человек, которые считали, что автор сама виновата, мол, всего 26 лет, а уже такие проблемы с зубами, значит, не ухаживала за ними как следует. Некоторые считают, что если нет денег, то надо идти в госполиклинику или ставить съемный протез. Вот некоторые комментарии:

• «Когда зубы не чистят и ходят к стоматологу не раз в полгода, а когда припрет, разболится, сгниет, то так и получается. Дешевле раз в полгода отдать 150 рублей на профгигиену и быть под присмотром».

• «Есть дешевые съемные протезы и штампованно-паянные конструкции. Денег нет, а хочу ездить на Maybach».

• «Все просто помешались на платной основе, есть намного дешевле и стоят дольше. Все время лечу бесплатно и не жалуюсь, это ж ваш выбор».

• «Всегда есть выход. Нет денег — можно подешевле, пластиковые поставить, искать альтернативу».

• «Это очень печально, когда стоимость зубов равна цене за квартиру в небольшом городе».

• «Мне в 31 год 600 рублей насчитали. Мне нужно год работать и не тратить с зарплаты вообще деньги, чтоб накопить».

• «У жены был похожий чек, так ее восьмидесятилетние родители отдали „гробовые“».

• «Самое страшное, что от зубов зависит все наше здоровье. Желудок страдает в первую очередь. Вот и больное население. Здравоохранение в курсе».

• «Половина Беларуси без зубов. Человек, который честно работает, не потянет [лечение зубов]».

• «А как быть пенсионеру? Будем доживать беззубыми и кушать только кашки».

• «Мне 42, у меня проблема с зубами. Улыбаться прилюдно очень стесняюсь, мне стыдно общаться с людьми, ем я чуть ли не со слезами».

• «Я тоже надеялась, что цены реально снизятся. Оказалось, что показалось».

• «Зубы в кредит, ребенка собрать в школу — кредит, обувь — рассрочка, продукты — карта покупок. И это у нас в Беларуси с зарплатой 600 рублей».

• «Как раз у меня такая ситуация. У меня зарплата 600 рублей, мне 40, у меня нет зубов. Все болит, гниет. Собираю деньги, но иногда у меня наступает отчаянье».

• «А если зарплата вообще 540, что делать? В деревне выбор небольшой [по вакансиям на большую зарплату], это не в городе. Заплати за квартиру, коммунальные, не есть, не пить, не говоря об остальном».

Один из пользователей представился студентом-третьекурсником стоматологического отделения и предложил способ, как можно удешевить лечение зубов, — обращаться за лечением к студентам.

«Они чаще используют свои стоматологические материалы и не имеют права брать с вас деньги. Может быть, небольшая доплата за расходные материалы клиники. Студентам плюс, что они практикуются, а вам плюс, что это не так дорого. Где студенты не уверены в том, что сделают на 100% правильно, стоит преподаватель и контролирует процесс. То есть имеется нюанс: так как у студентов мало опыта, то работа может быть сделана с погрешностями», — написал один из комментаторов.