закрыть
13 февраля 2024, вторник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-военкор раскритиковал и высмеял российских военных

  • 13.02.2024, 17:50
  • 4,748
Z-военкор раскритиковал и высмеял российских военных

Устраивают настоящий хаос на передовой.

Российские военные пропагандисты обвиняют солдат армии РФ в некомпетентности и плохой координации, поскольку те пачками сбивают собственные дроны.

Координация между российскими подразделениями находится на настолько низком уровне, что у россиян на передовой часто творится настоящий хаос. Как пишет dialog.ua, об этом в своем Telegram-канале сообщил российский Z-военкор Филатов, выступив с резкой критикой в адрес военных.

По словам Филатова, российские солдаты часто не знают, что делать, и не имеют необходимой подготовки.

«Хуже нет врага, чем союзник дол****. Три птички за полдня от огня 74-й бригады. Ни связи с ними, ни понимания их хаотического движения», - пишет российский военный пропагандист.

Более того, в подтверждение своих слов он опубликовал мем, который высмеивает российских военных.

«Если сбивать над собой все дроны, рано или поздно попадешь в украинский. Где б еще дронов нарыть, чтобы их же прикрыть...» - отмечено в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив