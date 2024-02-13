Z-военкор раскритиковал и высмеял российских военных 13.02.2024, 17:50

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Устраивают настоящий хаос на передовой.

Российские военные пропагандисты обвиняют солдат армии РФ в некомпетентности и плохой координации, поскольку те пачками сбивают собственные дроны.

Координация между российскими подразделениями находится на настолько низком уровне, что у россиян на передовой часто творится настоящий хаос. Как пишет dialog.ua, об этом в своем Telegram-канале сообщил российский Z-военкор Филатов, выступив с резкой критикой в адрес военных.

По словам Филатова, российские солдаты часто не знают, что делать, и не имеют необходимой подготовки.

«Хуже нет врага, чем союзник дол****. Три птички за полдня от огня 74-й бригады. Ни связи с ними, ни понимания их хаотического движения», - пишет российский военный пропагандист.

Более того, в подтверждение своих слов он опубликовал мем, который высмеивает российских военных.

«Если сбивать над собой все дроны, рано или поздно попадешь в украинский. Где б еще дронов нарыть, чтобы их же прикрыть...» - отмечено в сообщении.