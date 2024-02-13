Брестчанка заказала для мамы букет из денег 10 13.02.2024, 18:04

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Вместо цветов в нем 1600 белорусских рублей.

Жительница Бреста Анастасия, которая делает букеты, разместила в своем аккаунте в TikTok необычный заказ: ее попросили сделать букет из денег. Вместо цветов использованы белорусские 5-рублевые банкноты и конфеты, пишет Onliner.by.

«Многие подумали, что это подарок от парня девушке на 14 Февраля. Кто-то писал, что девушке повезло, а кто-то хейтил и высказывал мнение, что она с ним только из-за денег. Но нет, этот букет заказала дочка для своей мамы», — пояснила Onliner Анастасия. Она сказала, что после публикации ролика в TikTok ей написали пять мужчин с запросом на такой же заказ, но, к сожалению, они из Минска, а Анастасия работает в Бресте.

Всего на изготовление такого букета у Анастасии ушло около шести часов. Много времени пришлось потратить на поиск 5-рублевых купюр в кассах банков и кофеен, а также на поиск «Столичных» конфет.

«Я и раньше делала букеты из денег, но такого заказа еще не было. Бывало, что вместо цветов использовали 300 рублей, максимум 500 рублей. Но не 1600», — отметила Анастасия.