Сырский: Война в Украине переходит в новую стадию 2 13.02.2024, 18:34

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Александр Сырский

Роль дронов на поле боя растет каждый день.

Роль дронов в войне России против Украины увеличивается каждый день, так как растет количество их использования с обеих сторон.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.

Он также подчеркнул, что дроны также выполняют важную роль при ведении боевых действий.

«Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше», — сказал Сырский.

Сырский также подчеркнул, что эта война значительно повышает значение технологического прогресса в ВС и в самом процессе вооруженной борьбы.

«Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию», — добавил главнокомандующий.