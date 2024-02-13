Эксперты рассказали, когда у России закончатся танки 1 13.02.2024, 18:55

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Российская армия уже потеряла 3000.

РФ в войне против Украины потеряла более 3000 танков, но имеет достаточно бронетехники более низкого качества, чтобы выдержать еще три года «больших потерь», говорится в отчете Военный баланс (Military Balance) Международного института стратегических исследований, сообщило агентство Reuters во вторник, 13 февраля.

Как говорится в отчете, Украина тоже понесла значительные потери с начала полномасштабного вторжения РФ, но помощь Запада «позволила сохранить запасы» и при этом улучшить качество оружия.

«Однако Москва смогла разменять качество на количество, вытащив тысячи старых танков из хранилищ со скоростью, которая порой могла достигать 90 танков в месяц», — говорится в отчете.

Как отмечает агентство, запасы танков, которые хранит РФ, означают, что оккупанты смогут еще выдержать примерно три года больших потерь и пополнять их, «даже если технические стандарты будут ниже, независимо от способности производить новое оборудование».

По данным отчета Военный баланс, РФ сейчас имеет на вооружении 1750 основных боевых танков от советских моделей Т-55, и до современных моделей — Т-80 и Т-90. На складах страны примерно 4000 танков.

«Ситуация подчеркивает ощущение тупика в боевых действиях, который может продлиться до 2024 года», — также сказано в отчете института.

10 января издание Forbes сообщило, что за время полномасштабной войны России против Украины страна-агрессор потеряла по меньшей мере 2619 танков — не менее 90% от общего количества на вооружении оккупантов.