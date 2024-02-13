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До +5 градусов ожидается в Беларуси 14 февраля

  • 13.02.2024, 19:02
До +5 градусов ожидается в Беларуси 14 февраля

Будет преобладать облачная погода.

Снег с дождем и туман прогнозируются 14 февраля в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Преимущественно по восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). В отдельных районах ожидается гололед. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — 0 - плюс 5 градусов. По северо-востоку ночью прогнозируется минус 3-6 градусов, а днем — минус 1-3 градуса.

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