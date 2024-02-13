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Нацбанк одновременно «наказал» и поощрил одну из своих дочек

  • 13.02.2024, 19:17
Нацбанк одновременно «наказал» и поощрил одну из своих дочек

«Семейные» разборки на уровне госструктур.

Нацбанк внес изменения по банковской лицензии «Банка Бабрабыт». Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди прочего Нацбанк разрешил этому финучреждению открывать и вести счета в драгоценных металлах.

Также «Банк Дабрабыт» теперь сможет заниматься куплей и продажей драгметаллов и ценных камней и привлекать такие металлов во вклады.

При этом Нацбанк убрал из лицензии возможность предоставлять клиентам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей. Также «Банк Дабрабыт» не сможет заниматься перевозкой наличных денег, драгметаллов и камней. Речь об их перемещении между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

«Банк Дабрабыт» является государственным банком. Его акционерами выступают Нацибанк (99,75%) и «Паритетбанк» (0,25%).

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