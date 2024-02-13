Нацбанк одновременно «наказал» и поощрил одну из своих дочек 13.02.2024, 19:17

«Семейные» разборки на уровне госструктур.

Нацбанк внес изменения по банковской лицензии «Банка Бабрабыт». Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди прочего Нацбанк разрешил этому финучреждению открывать и вести счета в драгоценных металлах.

Также «Банк Дабрабыт» теперь сможет заниматься куплей и продажей драгметаллов и ценных камней и привлекать такие металлов во вклады.

При этом Нацбанк убрал из лицензии возможность предоставлять клиентам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей. Также «Банк Дабрабыт» не сможет заниматься перевозкой наличных денег, драгметаллов и камней. Речь об их перемещении между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

«Банк Дабрабыт» является государственным банком. Его акционерами выступают Нацибанк (99,75%) и «Паритетбанк» (0,25%).