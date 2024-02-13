Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы на 150 млрд евро до конца года 4 13.02.2024, 19:29

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ЕС и страны G7 заморозили более 250 млрд евро активов российского Центробанка после начала войны в Украине.

Эстония настаивает на том, чтобы Европейский союз конфисковал более 150 млрд евро замороженных российских активов до конца года. Как заявил канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов, которого цитирует Bloomberg, это лучше сделать до выборов президента США.

Лидеры ЕС тревожно отреагировали на предвыборные заявления Дональда Трампа относительно выхода США из НАТО. «Крайне важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, по возможности, до выборов в США. Если мы слишком долго будем ждать, может быть слишком поздно», — считает Всевиов.

ЕС и страны G7 заморозили более 250 млрд евро активов российского Центробанка после начала войны в Украине. Большинство активов находятся в Европе на клиринговой площадке Euroclear в Бельгии. Здесь они принесли около 4,4 млрд евро прибыли в 2023 году.

Эстония уже работает над собственным законодательством, в рамках которого власти страны в конечном итоге смогут конфисковывать любые российские активы, замороженные в стране.

Всевиов заявил, что война в Украине достигла «плато в военном и политическом смысле», что заставляет президента России Владимира Путина верить, что время на его стороне.

По мнению Службы внешней разведки Эстонии, Россия, вероятно, будет использовать свое преимущество в боеприпасах и может оккупировать больше территории Украины, если Киеву не будет предоставлена критически важная помощь.

Накануне, 12 февраля, Евросоюз сообщил, как будет применять ограничительные меры в отношении российского Центробанка. «В частности, Европейский совет постановил, что центральные депозитарии, хранящие активы Центрального банка России на сумму более 1 миллиона евро ($1,1 миллиона), должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накапливающиеся в связи с ограничительными мерами ЕС, и отдельно хранить соответствующие доходы», — говорится в сообщении.