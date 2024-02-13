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Минчанин лишился 3,5 тысячи во время «проверки телефона на взлом»

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  • 13.02.2024, 19:41
  • 2,724
Минчанин лишился 3,5 тысячи во время «проверки телефона на взлом»

Звонившая мошенница убедила белоруса установить приложение.

Житель Минска получил в мессенджере сообщение о том, что с его номера якобы идет рассылка спама, поэтому его надо заблокировать. В итоге он лишился 3,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполокома.

Звонившая мошенница убедила минчанина установить приложение удаленного доступа на мобильный телефон якобы для проверки на взлом.

Затем к разговору подключился якобы сотрудник безопасности банка, который сообщил мужчине, что с его счета пытаются списать около 3,5 тысячи рублей, и убедил его перевести деньги на «безопасный» счет. Минчанин последовал инструкциям мошенников, лишь после этого понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело.

В ГУВД напомнили, что при поступлении таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.

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