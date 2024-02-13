Bloomberg: Санкции США значительно ударили по танкерному флоту РФ 2 13.02.2024, 19:53

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Часть огромного флота танкеров, которые Россия использует для доставки сырой нефти, останавливается из-за санкций США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это является признаком того, что ужесточение мер западных регулирующих органов может начать оказывать ощутимое влияние на РФ.

Около половины из 50 танкеров, на которые Казначейство США начало накладывать санкции 10 октября, не смогли загрузиться с момента их занесения в список.

Последним стал корабль, который в четверг совершил немедленный разворот у берегов Португалии, когда США назвали имя его владельца. В то время он направлялся в российский порт на Балтийском море.

США начали ужесточать санкции и расследовать потенциальные нарушения ценового лимита. Этот шаг заставил многих греческих владельцев танкеров выйти из торговли.

По данным таких организаций, как Международное энергетическое агентство, в результате резко выросли расходы на фрахт и российская нефть, которая торгуется с более высокими скидками по сравнению с международными стандартами.

«Картина по-прежнему фрагментарна, поскольку Казначейство США вводило санкции порциями, а это означает, что некоторые суда, возможно, еще не успели дойти до момента погрузки грузов», - пишет Bloomberg.

Из 50 танкеров, которые подпали под ограничения с 10 октября, только 18 смогли загрузиться. При этом девять из них — челночные танкеры (то есть грузят нефть с платформ или судов для добычи и хранения сырья). Еще один танкер везет сырье, загруженное до введения санкций.

Семь танкеров простаивали еще до введения санкций, три других вскоре могут загрузиться.

24 подсанкционных танкера принадлежат подконтрольной «Совкомфлоту» компании SUN Ship Management D Ltd., еще 18 - компании из ОАЭ Hennesea Holdings Ltd.