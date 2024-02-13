Женщина подала в суд на «Могилевлифт»: застряла, а выходя — сломала руку 4 13.02.2024, 20:01

2,490

Иллюстративное фото

Какое решение вынесли.

В Могилеве женщина застряла в лифте. Когда аварийная служба разблокировала двери, то, выходя из кабины, она упала на лестничную площадку и сломала руку. Она подала в суд на «Могилевлифт» и потребовала денежную компенсацию морального вреда. Об итогах рассмотрения иска рассказали в пресс-службе суда.

1 июня прошлого года жительница Могилева застряла в лифте. Она вызвала аварийную службу, а приехавшие сотрудники разблокировали двери. Выходя из кабины, женщина, не заметив перепад уровней порога дверей кабины и площадки, упала на лестничную клетку первого этажа. В больнице оказалось, что она сломала руку.

«В период лечения принимала обезболивающие препараты. Указала, что на восстановление здоровья затратила денежные средства, а также постоянно нуждалась в постоянной посторонней помощи», — указано в материалах дела.

Женщина потребовала от «Могилевлифта» (аварийная служба именно этого предприятия приехала на вызов) 5000 рублей компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов.

Представитель «Могилевлифта» требования не признал — он мотивировал это тем, что предприятие не виновато в том, что женщина получила травмы.

Суд решил, что предприятие все же несет ответственность за травмы женщины и постановил выплатить ей 1000 рублей в счет компенсации морального вреда и 480 рублей в счет компенсации расходов по оказанию юридической помощи. Кроме того, предприятие должно было выплатить в доход государства государственную пошлину в размере 111 рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, «Могилевлифт» подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу предприятия — без удовлетворения.