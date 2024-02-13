закрыть
13 февраля 2024, вторник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: Потери россиян в 7-8 раз выше украинских

14
  • 13.02.2024, 20:07
  • 3,700
Сырский: Потери россиян в 7-8 раз выше украинских
Александр Сырский

Россияне не ценят своих солдат.

Россия не ценит жизни своих солдат, по последним данным потери оккупантов в 7-8 раз превышают украинские.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщает ZDF.

«Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов», - сказал главком.

По его словам, он лучше оставит какую-то позицию, но не допустит гибель личного состава.

«А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз превышают наши потери по последним данным», - добавил Сырский.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив