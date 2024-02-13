Сырский: Потери россиян в 7-8 раз выше украинских 14 13.02.2024, 20:07

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Александр Сырский

Россияне не ценят своих солдат.

Россия не ценит жизни своих солдат, по последним данным потери оккупантов в 7-8 раз превышают украинские.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщает ZDF.

«Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов», - сказал главком.

По его словам, он лучше оставит какую-то позицию, но не допустит гибель личного состава.

«А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз превышают наши потери по последним данным», - добавил Сырский.