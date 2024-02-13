Сырский: Потери россиян в 7-8 раз выше украинских

Сырский: Потери россиян в 7-8 раз выше украинских14
- 13.02.2024, 20:07
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Россияне не ценят своих солдат.
Россия не ценит жизни своих солдат, по последним данным потери оккупантов в 7-8 раз превышают украинские.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщает ZDF.
«Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов», - сказал главком.
По его словам, он лучше оставит какую-то позицию, но не допустит гибель личного состава.
«А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз превышают наши потери по последним данным», - добавил Сырский.