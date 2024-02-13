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Вузы Беларуси примут 1000 абитуриентов из России

  • 13.02.2024, 20:53
Вузы Беларуси примут 1000 абитуриентов из России

Их будут распределять на белорусские предприятия после обучения.

Министр образования Андрей Иванец во время встречи с членами Республиканского совета ректоров, которую провел 13 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказал, что в белорусские вузы намерены привлекать абитуриентов из России, а также распределять из после обучения, пишет БелТА.

По его словам, сейчас решается задача, связанная с поступлением в вузы Беларуси абитуриентов из России. Он напомнил, что с 2024 года предусматривается прием россиян по результатам ЕГЭ за счет бюджета и с последующим распределением на белорусские предприятия.

- Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях, - уточнил министр образования.

Кроме того, он добавил, что в белорусские вузы собираются принять примерно тысячу российских абитуриентов. Говоря про специальности, Иванец назвал педагогов, сотрудников сельскохозяйственного профиля, а также инженеров.

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