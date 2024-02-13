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Белорусы за несколько месяцев собрали деньги на трал для калиновцев

  • 13.02.2024, 21:07
Белорусы за несколько месяцев собрали деньги на трал для калиновцев

Видео.

Белорусы собрали деньги на трал для транспортировки тяжелой техники для полка Калиновского. Видео с благодарностью в адрес всех, кто помог в этом деле, появилось на Telegram-канале беларусских добровольцев.

В видео говорится о том, что белорусы пожертвовали почти один миллион гривен (более 24 тысяч евро) для покупки трала.

«Друзья! Благодаря всем вам мы смогли наконец купить трал для транспортировки тяжелой техники. Это был большой сбор, однако всего за несколько месяцев вы прислали нам почти миллион гривен! Очень скоро этот трал отправится на фронт к нашим воинам!» – говорится в сообщении калиновцев.

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