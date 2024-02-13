Украинские штурмовики на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян

Украинские штурмовики на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян1
- 13.02.2024, 21:29
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Силы обороны Украины на Запорожском направлении отбили атаку оккупантов и смогли взять в плен 11 россиян.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.
Отмечается, что украинские воины отбили вражескую атаку и взяли в плен сразу 11 россиян на Запорожском направлении.
«Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям — бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытие. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр», - говорится в заявлении.
После нескольких метких пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственно правильное решение — сдаться в плен.