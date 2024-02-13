Создано первое в мире интерактивное платье 3 13.02.2024, 22:04

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На его создание ушло 10 лет поисков и экспериментов.

На нью-йоркской Неделе моды дизайнер Кристиан Коуэн представил в коллекции FW24 интерактивное платье Adobe Project Primrose. Процесс его создания он показал в Instagram.

Для создания первого в мире интерактивного платья присоединились ученый-исследователь и инженер Adobe Ти Джей Роудс вместе с одной из разработчиков Project Primrose Кристиной Дирк.

Наряд состоит из двух частей. Верхняя – это 1264 лепестка из жидкокристаллических дисперсий, вырезанных лазером и обработанных вручную, которые изменяют свой внешний вид во время ходьбы модели. Нижняя – блестящие звезды, имеющие один и тот же серебристый оттенок.

Интерактивное платье Adobe скрывает гибкую печатную плату под каждым столбиком лепестков, что позволяет Project Primrose чередовать оттенки серого и цвета слоновой кости.

Проект по созданию такого платья берет свое начало в 2013 году. Тогда это было не платье, а свитер, который мог менять внешний вид в зависимости от погоды, а затем эволюционировал с созданием Project Glasswing в 2017 году.

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