закрыть
13 февраля 2024, вторник, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе

  • 13.02.2024, 22:11
Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе
Кристофер Каволи

Озвучили приоритеты ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

Также удалось поговорить с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

«Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год», - написал министр.

Приоритеты для ВСУ

Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть:

оптимизация структуры ВСУ;

улучшение качества подготовки наших военных;

доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;

обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Также отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

«Еще одна важная тема — обеспечение ротации бойцов на фронте.

Впереди — много работы и решений, необходимых для нашей победы», - написал Умеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив