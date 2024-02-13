Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе 13.02.2024, 22:11

Кристофер Каволи

Озвучили приоритеты ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

Также удалось поговорить с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

«Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год», - написал министр.

Приоритеты для ВСУ

Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть:

оптимизация структуры ВСУ;

улучшение качества подготовки наших военных;

доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;

обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Также отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

«Еще одна важная тема — обеспечение ротации бойцов на фронте.

Впереди — много работы и решений, необходимых для нашей победы», - написал Умеров.