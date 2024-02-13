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ВСУ показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок

  • 13.02.2024, 23:06
  • 1,510
ВСУ показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок

Видео.

Российские войска несут значительные потери на левобережье Херсонской области. ВСУ ликвидируют их с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

Украинские военные уже долгое время отвоевывают территории Украины, захваченные россиянами. В частности, еще в 2023 году им удалось закрепиться на небольшой части левого берега Днепра в Херсонской области.

Значительные потери россиянам там удается наносить с помощью сбросов боеприпасов из дронов и дронов-камикадзе. Так на видео от Сил обороны юга показано как военные уничтожают позиции россиян недалеко от Крынок.

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