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Почем сейчас цветы в Минске

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  • 13.02.2024, 23:15
Почем сейчас цветы в Минске

Вариантов много на любой вкус и кошелек.

Журналисты «Онлайнера» прошлись по цветочным магазинам и посмотрели, что и почем там продают. Вариантов много — от классических роз и тюльпанов до более креативных гиацинтов и букетов из вереска. Делимся подборкой на любой вкус и кошелек.

В переходе возле метро «Уручье» нас встречают тюльпаны — лежат уже готовыми букетами. 5 тюльпанов отдают за 20 рублей; в крафтовой бумаге — на вид не меньше 15, такой объем цветов потянет рублей на 60.

Неподалеку красуется вереск в букетах. 10 рублей — и такой букет надолго украсит дом, эти цветы хороши и в виде сухоцветов.

Заглядываем в цветочный магазинчик в переходе. Тюльпаны тут идут по 5 рублей за штуку, а еще есть розы, гвоздики и уже собранные букеты из разных цветов.

Еще одна точка в нашем маршруте — сетевой магазин «Розы.бел». В том, что на ул. Петра Мстиславца, 22, много букетов и собранных композиций, цены стартуют от 50 рублей.

Цены на 51 розу варьируются в зависимости от размеров цветка и, соответственно, объема букета: есть и за 141,60 рубля и за 177,30 рубля.

На полке замечаем еще один популярный цветок — гиацинт. Он тут срезанный, по 8 рублей за штуку. Тюльпаны тоже есть, в разных цветах — по 3,50 рубля за штуку. Но их все равно не так много, как роз.

Перемещаемся в цветочный магазин в торговом центре — у нас это «Планета цветов» в Dana Mаll. Тюльпаны есть — 3,90 рубля за штуку. Есть популярные ранюкулусы: кремового цвета за 18 рублей. Розы — по 12 рублей, яркие герберы — по 9 рублей. Есть сухие цветочные композиции: они небольшие, стоят в районе 40—50 рублей. Готовые букеты из белой гипсофилы идут по 63 рубля.

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