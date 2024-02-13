закрыть
14 февраля 2024, среда, 0:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГУР Украины прокомментировали пожар на заводе МиГ в Москве

  • 13.02.2024, 23:24
  • 3,728
В ГУР Украины прокомментировали пожар на заводе МиГ в Москве

Завод загорелся сегодня утром.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал пожар, возникший на территории завода МиГ в Москве в эфире телемарафона «Единые новости».

«Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставкам комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется», - отметил чиновник.

По его словам, главная причина этого инцидента — российская агрессия против Украины.

«Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу», - отметил Юсов.

Напомним, в Москве на Ленинградском проспекте во вторник, 13 февраля, загорелся завод МиГ, где конструируют истребители.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив