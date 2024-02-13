В ГУР Украины прокомментировали пожар на заводе МиГ в Москве 13.02.2024, 23:24

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Завод загорелся сегодня утром.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал пожар, возникший на территории завода МиГ в Москве в эфире телемарафона «Единые новости».

«Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставкам комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется», - отметил чиновник.

По его словам, главная причина этого инцидента — российская агрессия против Украины.

«Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу», - отметил Юсов.

Напомним, в Москве на Ленинградском проспекте во вторник, 13 февраля, загорелся завод МиГ, где конструируют истребители.