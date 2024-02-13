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Разрыв между Байденом и Трампом сократился

  • 13.02.2024, 23:54
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Разрыв между Байденом и Трампом сократился

Опрос.

Разрыв между действующим президентом Джо Байденом и его потенциальным соперником на выборах Дональдом Трампом не слишком значителен. Даже после публикации доклада специального советника, ставящего под сомнение остроту разума. Более того — почти 60% американцев считают, что оба кандидата на президентское кресло — слишком стары. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на соответствующие опросы, проведенные Reuters/Ipsos.

Трамп имеет поддержку 37% респондентов, а Байден – 34%. Разница в опросе составляет 2,9%. Тогда как опрос в прошлом месяце показал, что Трамп лидировал с преимуществом в 6 процентных пунктов.

Около 10% опрошенных заявили, что планируют голосовать за других кандидатов, в то время как 12% заявили, что не будут голосовать вообще, а 8% отказались отвечать.

Социологический опрос проводился через несколько дней после того, как специальный советник Роберт Гур опубликовал 388-страничный отчет, в котором назвал президента «пожилым человеком с плохой памятью».

Кроме того, каждый четвертый республиканец и около половины независимых респондентов заявили, что не будут голосовать за Трампа, если суд присяжных признает его виновным в совершении тяжкого преступления.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецсоветника, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться в должности. Однако более половины респондентов - 59%, — считают, что и Байден, и Трамп слишком стары.

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