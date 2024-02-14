В Хорватии «сожгли» виновников прошлогодних проблем — Путина и Вучича 14.02.2024, 2:31

Фотофакт.

В хорватском городе Каштела 13 февраля состоялся традиционный костюмированный карнавал, во время которого сожгли чучела президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича.

Об этом сообщает Vecernji List.

Карнавал в Каштеле происходит ежегодно по случаю Масленичного вторника – дня, который в католической и некоторых протестантских церквях предшествует Великому посту – и длится несколько дней.

Кульминацией карнавала является костюмированное шествие, которое начинается с оглашения «приговора» виновнику проблем в прошлом году на центральной площади Каштели. Чучело виновника символически проводят к побережью, где «приговор» вступает в силу – чучело сжигают.

В этом году виновниками, по мнению жителей Каштели, стали президенты Сербии и России Александар Вучич и Владимир Путин – их чучела везли на соломенных ослах и в результате сожгли.

Как отмечает Vecernji List, в карнавале приняли участие «многочисленные гости, члены дружественных карнавальных обществ, а среди них и гости из-за рубежа».